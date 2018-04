Kriminalität

21-Jährige getötet: Polizei geht von Beziehungstat aus

18.04.2018, 10:59 Uhr | dpa

Eine 21-Jährige ist wohl bei einem Beziehungsstreit in Neunkirchen getötet worden. Als dringend Tatverdächtiger sei ein 24-Jähriger festgenommen worden, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch in Saarbrücken. Er sollte noch am Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. "Nach jetzigem Stand der Ermittlungen deutet alles auf eine Beziehungstat hin", sagte der Sprecher. Nähere Angaben konnte er zunächst nicht machen. Die Frau war nach der Tat am Dienstag reanimiert worden, starb aber in der Nacht in der Klinik. Eine Obduktion solle die Todesursache klären. Zunächst hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet.