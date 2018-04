Regierung

Landesverwaltung verwendet fast nur noch Recyclingpapier

Monika Heinold (Die Grünen) steht in ihrem Büro an der Kieler Förde. Foto: Markus Scholz/Archiv (Quelle: dpa)

Schleswig-Holsteins Landesverwaltung hat nach Angaben von Finanzministerin Monika Heinold ihre Recyclingpapierquote binnen eines Jahres von 58 auf 92 Prozent gesteigert. "Das ist ein schöner Erfolg unserer Strategie für mehr Nachhaltigkeit in der Beschaffung und ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Glückstadt bei einem Besuch des Recyclingpapier-Herstellers Steinbeis. 2017 hatte die Landesregierung beschlossen, den Anteil an Recyclingpapier innerhalb der Landesverwaltung zu erhöhen.

"Recyclingpapier ist nicht nur ökologischer, sondern auch günstiger in der Beschaffung", sagte Heinold nach Angaben ihres Hauses. Durch die Umstellung spare das Land jedes Jahr rund 250 000 Euro. "Dies sollte auch für die Kommunen und andere Anlass sein, noch stärker als bislang auf das Öko-Papier zu setzen", sagte Heinold. "Aber das umweltfreundlichste Papier bleibt immer noch das, was nicht benötigt wird." Das Land setze deshalb bei der Beschaffung inzwischen ausschließlich auf elektronische Vergabeverfahren. Allein die Online-Plattform der Gebäudemanagementgesellschaft GMSH zur elektronischen Ausschreibung von Aufträgen des Landes spare jährlich rund vier Tonnen Papier ein.