Brände

Müll in Flammen: Feuer bei Entsorgungsunternehmen

18.04.2018, 10:59 Uhr | dpa

Bei einem Müllentsorger in Großenlupnitz (Wartburgkreis) ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr schätzt, dass die Löscharbeiten bis in den Abend hinein dauern können, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll gepresster Müll in einer Lagerhalle brennen. Für die Löscharbeiten musste eine Straße gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Verletzte gibt es nach Polizeiangaben bisher nicht. Anwohner und benachbarte Betriebe wurden aber wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Eine Schätzung zur Höhe des Schadens gibt es bisher nicht.