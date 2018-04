Brände

18 Stunden, 110 Einsatzkräfte: Feuer in Mülldeponie

18.04.2018, 11:08 Uhr | dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Nach knapp 18 Stunden hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen einen Brand in einer Müllverbrennungsanlage in Nürnberg löschen können. Das Feuer war am frühen Dienstagnachmittag in einem Lagerbunker aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Bunker und die starke Rauchentwicklung darin hätten die Löscharbeiten erschwert. Rund 110 Einsatzkräfte seien zeitweise vor Ort gewesen. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.