Kriminalität

60 Männer mischen bei Streit mit: einer schwer verletzt

18.04.2018, 11:08 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung mit zeitweise bis zu 60 Beteiligten ist ein 19-Jähriger in Soest krankenhausreif geschlagen worden. Nach Polizeiangaben von Mittwoch wurden fünf Tatverdächtige festgenommen. Zwischen einem 19-jährigen Syrer und einer Gruppe von Libanesen war es am Dienstagabend auf dem Bahnhofsvorplatz aus nicht bekannten Gründen zum Streit gekommen. Nach der Attacke auf den jungen Syrer bekamen beide Parteien immer mehr Verstärkung. Immer wieder versuchten kleine Gruppen, sich in der Innenstadt zu formieren. Die Polizei, die mit starkem Aufgebot vor Ort war, ging dazwischen und verhinderte eine Eskalation. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch und Beleidigung.