Gedenkstätten

Morsch fordert mehr Geld und Personal für Gedenkstätten

18.04.2018, 12:19 Uhr | dpa

Der scheidende Stiftungsdirektor der Brandenburgischen Gedenkstätten hat eine bessere finanzielle und vor allem bessere personelle Ausstattung der Erinnerungsorte gefordert. "Gegenüber Museen vergleichbarer Größe sind Gedenkstätten wie die ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück nach wie vor unterprivilegiert", sagte Professor Günter Morsch am Mittwoch vor Journalisten anlässlich seines Abschieds in den Ruhestand. "So können wir mit unserem Personal in der Gedenkstätte Sachsenhausen nur zehn Prozent der jährlich 700 000 Besucher aus aller Welt selbst pädagogisch betreuen."