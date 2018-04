Brände

Nach Brand in Freibad: Gutachter suchen nach Ursache

18.04.2018, 12:28 Uhr | dpa

Nach dem Brand in einem Frankfurter Freibad mit einem Verletzten ist die Ursache weiter unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwoch sollen Gutachter nun prüfen, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Mit Ergebnissen sei allerdings erst im Laufe der nächsten Tage zu rechnen.

Der Brand in dem Freibad im Stadtteil Höchst war am Dienstagabend in einer Füllstation für Druckluftflaschen ausgebrochen. Laut Feuerwehr hatte dabei ein Mensch, der sich zu dieser Zeit in dem Raum aufhielt, Brandverletzungen erlitten; er wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Brand konnte den Angaben zufolge schnell gelöscht werden. Danach sorgten die Feuerwehrleute für Belüftung. Da sich in der Nähe Gasflachen befanden, hatte die Polizei zunächst Explosionsgefahr befürchtet und daraufhin Teile des Bades geräumt.