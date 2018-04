Unfälle

Fallschirm klappt bei Landung zusammen: Springer verletzt

18.04.2018, 13:59 Uhr | dpa

Ein Fallschirmspringer hat sich bei einer missglückten Landung in der Nähe von Königsbronn (Kreis Heidenheim) schwere Verletzungen zugezogen. Der Schirm des 48-Jährigen sei bei ungünstigen Winden zusammengeklappt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dadurch sei der Mann aus gut drei Meter Höhe auf eine Wiese gestürzt. Helfer brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, um die genaue Ursache des Unfalls zu klären, der sich am Dienstagnachmittag ereignete.

Erst im vergangenen September war in Günzburg (Bayern) ein 34 Jahre alter Fallschirmspringer schwer verletzt worden, als er infolge einer fehlerhaften Abbremsung aus sieben Meter Höhe auf die Landewiese des dortigen Flugplatzes prallte. Im August 2017 stürzte ein 67-jähriger Springer in Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) aus 3300 Meter Höhe in den Tod, weil sich sein Fallschirm nicht öffnet.