Ausstellungen

Museum präsentiert 300 Jahre alte Blumenporträts

18.04.2018, 13:59 Uhr | dpa

Blumenporträts aus der Zeit um 1700 präsentiert das Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig von diesem Freitag an. Die bis zum 22. Juli laufende Schau "In voller Blüte" präsentiert 49 Werke der Künstlerin Johanna Helena Herolt (1668-1723), die vermutlich schon im frühen 18. Jahrhundert in die Sammlung der Braunschweiger Herzöge gelangten. Sie wurden mit Aquarell- und Deckfarben auf Pergament ausgeführt.

Herolt ist die älteste Tochter der berühmten Malerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian (1647-1717). Sie erhielt gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Zeichenunterricht und wurde Teil eines wirtschaftlich erfolgreichen Familienunternehmens, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Die drei Künstlerinnen zeichneten häufig im Auftrag von Naturalienkabinette, Herolt war dabei auf Pflanzen spezialisiert.

Einige der dargestellten Pflanzenarten existieren heute nicht mehr, weshalb Herolts Porträts nach Museumsangaben ein wichtiges Zeugnis für die Pflanzenwelt des 17. Jahrhunderts sind.