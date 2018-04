Kriminalität

Toter Mann auf Bahngelände in Aue gefunden

18.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Auf einem Bahngelände in Aue (Erzgebirgskreis) ist ein lebloser Mann gefunden worden. Zeugen hätten die Leiche am Mittwochmorgen in der Nähe des Bahnhofs an der Erdmann-Kircheis-Straße gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Ermittlungen und Untersuchungen am Tatort hätten ergeben, dass ein Tötungsdelikt "nicht auszuschließen" sei. Am Mittag waren Beamte der Spurensicherung vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Das Alter des Toten sowie weitere Details waren zunächst unklar. "Die Ermittlungen laufen".