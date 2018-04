Auto

IG Metall ruft Opel-Beschäftigte zu Betriebsversammlungen

18.04.2018, 15:19 Uhr | dpa

Im festgefahrenen Streit um die Sanierung des Autobauers Opel sucht die IG Metall die Rückendeckung der Belegschaft. Gewerkschaft und Betriebsrat haben die Beschäftigten an den drei Standorten Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach für Donnerstagnachmittag zu Betriebsversammlungen aufgerufen, wie aus Gewerkschaftskreisen in Frankfurt am Mittwoch verlautete. Hintergrund ist der Sanierungskurs des neuen Mutterkonzerns PSA, der Investitionen beispielsweise in das Werk Eisenach von weiteren Lohnzugeständnissen abhängig macht.