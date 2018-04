Literatur

Rattenfänger-Preis für Berliner Autor Wieland Freund

18.04.2018, 15:19 Uhr | dpa

Hameln (dpa/lni) – Der Rattenfänger-Literaturpreis 2018 geht an den Schriftsteller Wieland Freund für sein Buch "Krakonos". Das teilte die Stadt Hameln am Mittwoch mit. Der mit 5000 Euro dotierte Rattenfänger-Literaturpreis wird seit 1984 alle zwei Jahre für herausragende Märchen- und Sagenbücher, fantastische Erzählungen oder Erzählungen aus dem Mittelalter für Kinder und Jugendliche vergeben.

Der 1969 geborene Wieland Freund arbeitet als Kulturjournalist in Berlin. Er soll den Preis soll am 2. November während eines Festaktes in Hameln entgegen nehmen werden.

Bei seinem Buch "Krakonos" handele es sich um einen "klug gebauten und temporeich erzählten Roman mit Thriller-Elementen, der eine sterile High Tech-Welt auf höchst originelle Weise mit der deutschen Sage verbindet", hieß es in der Begründung der Jury.