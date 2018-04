Prozesse

Prozess um Explosion in Wohnhaus am Leipziger Landgericht

18.04.2018, 15:29 Uhr | dpa

Gut ein halbes Jahr nach der Explosion mit vier Verletzten in einem Leipziger Wohnhaus muss sich ein Mieter vor dem Landgericht verantworten. Der wegen mehrfachen Mordversuchs Angeklagte schwieg am Mittwoch zum Auftakt, sein Verteidiger kündigte nach der Anklageverlesung eine Aussage des 29-Jährigen für den nächsten Prozesstag an. Sein Mandant werde sich dann umfangreich zu den äußeren Umständen einlassen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bäcker zudem schwere Brandstiftung, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Nach ihrer Überzeugung legte der Mann am 7. Oktober 2017 mit Hilfe von Brandbeschleunigern Feuer in seiner Wohnung, um die entstehenden Schäden dann bei der Hausratversicherung geltend machen zu können.

Der Anklage nach nahm er tödliche Verletzungen seiner Nachbarn zumindest billigend in Kauf. Er habe heimtückisch, mit gefährlichen Mitteln und zur Ermöglichung einer anderen Straftat agiert und sich deshalb des versuchten Mordes schuldig gemacht. Bisher hat sich der Mann, der in Untersuchungshaft ist, nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Für das Verfahren sind fünf weitere Verhandlungstermine bis zum 15. Juni angesetzt, mehr als 20 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Der Prozess wird am 2. Mai fortgesetzt.