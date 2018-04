Tiere

Stachelschwein-Baby im Osnabrücker Zoo gestorben

18.04.2018, 17:09 Uhr | dpa

Das Stachelschwein-Baby Spike, der Star bei den Besuchern des Osnabrücker Zoos, ist gestorben. Das Tierchen lag am Mittwoch tot im Stroh. "Bislang hat es sich sehr gut entwickelt, war aktiv und hat regelmäßig bei seiner Mutter getrunken", sagte Biologe Andreas Wulftange. Liebevoll hatten sich die Stachelschwein-Eltern um ihr Baby gekümmert, das vor knapp zwei Wochen im Zoo geboren wurde. Es war nach vier Jahren das erste Stachelschwein-Junge. "Leider passiert es im Tierreich, insbesondere auch in der Wildbahn, dass nicht alle Jungtiere die ersten Wochen überleben", sagte Wulftange. Woran Spike gestorben ist, war für die Experten nicht erkennbar.

In Hannover trauerte der Zoo am Mittwoch um den ersten Nachwuchs eines Sibirischen Tigerpaars. Am Samstag hatten Tierpfleger zwei kleine Jungtiere in der Wurfbox entdeckt, der Nachwuchs wirkte agil und wurde beim Trinken beobachtet. Um Mutter und Jungtiere nicht zu stören, schaute das Zoo-Team nur aus der Entfernung nach dem Nachwuchs. Am Mittwoch fanden die Pfleger die Jungtiere dann leblos im Stall. Die Jungtiersterblichkeit bei erstgebärenden Tigern sei in der Natur sowie in Zoos erhöht, sagte der Zoologische Leiter Klaus Brunsing.