Landtag

Ausschuss schaut sich fremdenfeindliche Facebook-Gruppen an

18.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Der Innenausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz hat am Mittwoch Hass-Postings von fremdenfeindlichen Facebook-Gruppen angeschaut, in denen AfD-Politiker zeitweise als Mitglieder geführt wurden. "Da werden Flüchtlinge als Sozialschmarotzer diffamiert, menschenverachtende Kommentare sind an der Tagesordnung", sagte der Leiter der Verfassungsschutzabteilung im Innenministerium, Elmar May. "Das ist sehr stark volksverhetzend und gewaltverherrlichend", erklärte May bei der Präsentation von Bildschirmfotos aus den Facebook-Gruppen.

"Wir alle unterliegen dem Auftrag des Verfassungsgerichts, Verfassungsfeindlichkeit mit der Strenge aller Möglichkeiten anzugehen", sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). "Ich habe mir das sehr zu eigen gemacht."

Der SWR hatte in der vergangenen Woche über die zeitweilige Mitgliedschaft von AfD-Fraktionschef Uwe Junge und dem verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Jens Ahnemüller, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe berichtet. Beide bestätigten die Mitgliedschaft, betonten aber, dies nicht gewusst zu haben. Ahnemüller soll auch Mitglied in einer zweiten geschlossenen Gruppe gewesen sein.

Die "Schändlichkeit dieser Darstellungen" könnten in keiner Weise akzeptiert werden, sagte Junge im Innenausschuss. Es habe ihn aber überrascht, dass nur diese rechtsextremen Gruppen gezeigt worden seien - "es gibt auch linksextreme Seiten".

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Guth zeigte sich erschrocken über die Postings, die "an Widerlichkeit fast nicht zu überbieten" seien. An Junge gerichtet sagte Guth: "Das bürgerliche Mäntelchen können Sie ablegen, Sie bewegen sich am ganz rechten Rand, der Übergang zum Rechtsextremismus ist fließend." Für die FDP sagte die Abgeordnete Monika Becker in Anspielung auf die NS-Ideologie: "Das wieder neu kommen zu sehen, ist unerträglich."