Kriminalität

Prügelei in der Landesunterkunft

18.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Flüchtlinge aus Somalia und dem Jemen haben sich in der Landesunterkunft in Boostedt bei Neumünster eine Schlägerei geliefert. Ein am Dienstag begonnener Streit habe sich am Mittwoch in der Kantine fortgesetzt, teilte die Polizei mit. Dabei seien 10 bis 15 Personen aneinander geraten. In einer ersten Meldung war von 100 bis 150 Beteiligten die Rede gewesen. Dies habe sich aber nicht bestätigt, gab die Polizei an. Am Dienstag habe es einen Leichtverletzten gegeben. Über Verletzungen am Mittwoch lagen laut Polizei keine Erkenntnisse vor.

Als Folge der Auseinandersetzung gab es vier vorläufige Festnahmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zu Hintergründen könnten aufgrund der Sprachbarrieren und fehlender Sprachkenntnisse noch keine Angaben gemacht werden, hieß es weiter. Ein schnelles Eingreifen der Polizei habe Schlimmeres verhindert. Die Polizei reagiert auf die Vorfälle mit zusätzlichen Streifen und einer erhöhten Präsenz vor Ort. Innenstaatssekretär Torsten Geerdts informierte am Nachmittag den in Kiel tagenden Innen- und Rechtsausschuss des Landtages über die Vorfälle.