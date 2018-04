Kommunen

Frank Richter verlässt Stiftung Frauenkirche

18.04.2018, 18:18 Uhr | dpa

Nach nur gut einem Jahr scheidet der Theologe Frank Richter als Geschäftsführer aus der Stiftung Frauenkirche Dresden aus. Grund ist seine angekündigten Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt in Meißen. Über die Modalitäten habe sich der Stiftungsrat einvernehmlich mit ihm verständigt, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Sie dankte Richter für "wertvolle Impulse", die den gesellschaftlichen Dialog aus der Frauenkirche heraus und deren Bildungsarbeit bereicherten.

Richter hatte seine politischen Ambitionen Mitte März publik gemacht. Er will als unabhängiger Kandidat für die parteiübergreifende Initiative "Bürger für Meißen - Meißen kann mehr" in seiner Heimatstadt ins Rennen gehen. Als früherer DDR-Bürgerrechtler und Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen ist er auch über die Grenzen des Freistaates hinaus bekannt, nicht zuletzt durch Auftritte in Talkshows wie der von Anne Will.