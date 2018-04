Kriminalität

Mutmaßlicher Vergewaltiger stellt sich

18.04.2018, 18:39 Uhr | dpa

Nach der Suche mit einem Bild aus einer Überwachungskamera hat sich in Berlin ein mutmaßlicher Vergewaltiger gestellt. Es handele sich um einen 31 Jahre alten Mann, der im Februar einen 40 Jahre alten Mann in der Nähe des Bahnhofs Lichtenberg vergewaltigt haben soll, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Donnerstag solle er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Unbekannte sei mit seinem späteren Opfer in der U-Bahn ins Gespräch gekommen, hieß es. In einer Parkanlage habe der Gesuchte den 40-Jährigen angegriffen, ihn mehrfach gegen den Kopf getreten und vergewaltigt. Ein Passant wurde auf die Hilferufe aufmerksam, so dass der Täter abließ und in Richtung Bahnhof Lichtenberg geflohen sei. Das Opfer wurde erheblich verletzt.