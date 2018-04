Naturschutz

Naturschutzstatus für Grünes Band wohl schwer umzusetzen

18.04.2018, 19:08 Uhr | dpa

Die Pläne der Landesregierung, dem Grünen Band einen besonders hohen Naturschutzstatus zu verleihen, sind nach Angaben des Umweltausschusses des Landtags deutlich schwieriger umzusetzen als angenommen. In einer Sitzung des Gremiums seien zahlreiche weitere Fragen zu dem Vorhaben aufgetaucht, sagte der Vorsitzende, Tilo Kummer (Linke), am Mittwoch in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Unter anderem gehe es dabei um den Hochwasserschutz und den Breitbandausbau. Deshalb solle nun ein Fragenkatalog erstellt werden, der an Verbände und Organisationen geschickt werde. Diese könnten im Juni in einer weiteren mündlichen Anhörung des Parlaments zu den Plänen Stellung nehmen.

Die Landesregierung will den Thüringer Teil des Grünen Bands mithilfe eines Gesetzes bis Ende 2018 zu einem Naturmonument erklären - und ihm so einen besonders hohen Naturschutzstatus zuschreiben. Der entsprechende Landschaftsstreifen ist 763 Kilometer lang. Entlang des Grünen Bands verlief die innerdeutsche Grenze.