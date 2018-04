Unfälle

Junge stirbt bei Verkehrsunfall mit Lastwagen

18.04.2018, 19:49 Uhr | dpa

Ein Junge ist am Mittwochabend in Hannover von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Das Kind war offenbar mit einem Fahrrad an einer Kreuzung unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Sattelschlepper-Fahrer das Kind vermutlich beim Abbiegen. Zum Alter des Jungen und zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.