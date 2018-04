Unfälle

Jugendlicher von Zug schwer verletzt

18.04.2018, 20:08 Uhr | dpa

Ein Regionalzug hat am Mittwoch einen Jugendlichen im Hauptbahnhof Saarbrücken erfasst und schwer verletzt. Der 15-Jährige habe nach der noch unbestätigten Aussage einer Zeugin möglicherweise nach Zigarettenstummeln im Gleisbett gesucht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Eine Polizeistreife habe ihn gesehen und ein Beamter gerufen: "Raus aus dem Gleisbereich!" Es sei aber schon zu spät gewesen. Der Junge kam in eine Klinik in Saarbrücken. Er wohnt auch in der saarländischen Hauptstadt. Zuerst waren sogar lebensgefährliche Verletzungen vermutet worden.