Fußball

Huth-Treffer ermöglicht Turbine Chance auf Champions League

18.04.2018, 20:08 Uhr | dpa

Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Turbine Potsdam kann weiter auf die Teilnahme an der Champions League hoffen. Durch ein Tor von Svenja Huth (72. Minute) gewann Turbine das Nachholspiel gegen den SC Freiburg verdient mit 1:0 (0:0). Allerdings mussten die 1227 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion lange warten, ehe Huth mit einem traumhaften Freistoß aus 22 Metern das Tor des Tages gelang. Durch den Sieg rücken die weiterhin auf Platz vier liegenden Turbinen bis auf vier Punkte an Platz zwei heran. Der berechtigt zum Start in der Königsklasse.

Die Gastgeberinnen waren über weite Strecken der Partie das aktivere Team. Nationalspielerin Huth prüfte Freiburgs sehr gute Torfrau Maria Korenciova erstmals nach 18. Minuten. Ein Schuss von Lia Wälti ging nur ganz knapp über das Tor (40.), ehe Korenciova mit einem starken Reflex einen Kopfball von Potsdams aufgerückter Innenverteidigerin Rahel Kiwic an die Latte lenkte (53.).

Auffälligste Feldspielerin bei den Breisgauerinnen war Hasret Kayikci. Die Stürmerin besaß in der 15. und 63. Minute die besten Freiburger Torchancen. Ihre Nationalmannschaftskollegin Lena Petermann kam dagegen an ihrer zukünftigen Wirkungsstätte kaum zur Geltung.