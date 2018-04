Unfälle

Auto kracht gegen Kapelle

18.04.2018, 20:08 Uhr | dpa

Wegen eines medizinischen Notfalls ist eine Autofahrerin am Mittwoch im Kreis Trier-Saarburg gegen eine Kapelle gekracht und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die historische Marienkapelle zwischen Neuhütten und Züsch stark beschädigt. Große Teile des Mauerwerks fielen auf den Unfallwagen und begruben ihn teils unter sich. Die Frau konnte sich mit Hilfe von anderen Autofahrern befreien. Sie kam in das Krankenhaus in Hermeskeil. Die Kapelle sollte demnächst renoviert werden.