Notfälle

Toter in Fluss in Heidelberg entdeckt

18.04.2018, 21:28 Uhr | dpa

In einem Fluss in Heidelberg ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Eine Passantin entdeckte sie am Mittwoch im Altneckar, wie die Polizei am Abend mitteilte. "Die Umstände des Todes sind unklar." Die Feuerwehr und die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) bargen den Leichnam. Um wen es sich bei dem Toten handelt, stand zunächst nicht fest. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Todesursache ein.