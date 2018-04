Fußball

HSV II wieder Tabellenführer der Regionalliga Nord

18.04.2018, 22:08 Uhr | dpa

Ein Fußballspieler am Ball. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Die zweite Mannschaft des Hamburger SV hat sich die Tabellenführung der Fußball-Regionalliga Nord zurückerobert. Das Team von Trainer Steffen Weiß kam am Mittwochabend bei der SV Drochtersen/Assel zu einem 5:2 und beendete eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Christian Stark, Mohamed Gouiada, Frank Ronstadt, Fabian Gmeiner und Törles Knöll trafen für die Bundesliga-Reserve.

Schon am Donnerstag kann Platz eins aber wieder weg sein, wenn der SC Weiche Flensburg auf den VfB Lübeck trifft. Die Flensburger hatten am Dienstag durch ein 5:0 gegen Schlusslicht Altona 93 schon einmal vorübergehend die Tabellenspitze übernommen. Die Lübecker hatten ebenfalls am Dienstag das Verfolgerduell gegen den SSV Jeddeloh mit 1:0 gewonnen.

In einem weiteren Nachholspiel am Mittwochabend verspielte Eintracht Norderstedt eine 2:0-Führung beim Lüneburger SK Hansa und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Felix Drinkuth hatte einen Foulelfmeter verwandelt, Kang-Min Choi die Führung ausgebaut, ehe die Gastgeber ihre am Ende erfolgreiche Aufholjagd gegen den Tabellensechsten begannen. Der Nachwuchs des FC St. Pauli kassierte beim VfB Oldenburg eine 0:2-Niederlage.