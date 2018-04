Fußball

BFC Dynamo und Berliner SC stehen im Landespokalfinale

18.04.2018, 22:28 Uhr | dpa

Titelverteidiger BFC Dynamo und der Berliner SC bestreiten das Berliner Landespokalfinale am 21. Mai im Jahnsportpark. Der Gewinner des Landespokals zieht in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Regionalligist BFC gewann seine Halbfinal-Partie am Mittwochabend gegen den Oberligisten Tennis Borussia Berlin mit 2:1 (0:0) und wurde seiner Favoriten-Rolle gerecht. Der Berliner SC entschied das Duell der beiden Berlin-Ligisten gegen Eintracht Mahlsdorf mit 3:2 (1:1;1:1) nach Verlängerung für sich.

Dynamo ging durch David Haider Kamm Al-Azzawe (64.) und Matthias Steinborn (72.) im Jahnsportpark mit 2:0 in Führung. Tino Schmunck verkürzte für den Rekordpokalsieger zum 1:2 (80.) und machte es am Ende noch einmal spannend.

Zwischen dem Berliner SC und Mahlsdorf stand es nach 90. Minuten 1:1. Stephan Kwasi Boachie hatte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (52.) gebracht, doch nur vier Minuten später glich Alexander Möller für die Eintracht zum 1:1 aus. Nach nur zwei gespielten Minuten in der Verlängerung schoss Ricky Djan-Okai das 2:1 für den BSC (92.). Adrijan Antunovic glich aber erneut für Mahlsdorf aus (105.), ehe Emre Demir in der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer für den BSC gelang (120.+1).