Unfälle

Fußgängerin in Karow von Auto angefahren und gestorben

18.04.2018, 22:28 Uhr | dpa

Nach einem Unfall in Berlin-Karow ist eine 88 Jahre alte Fußgängerin in einem Krankenhaus gestorben. Sie war am Mittwochvormittag an einer Kreuzung in der Achillesstraße von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen bog demnach an einer Kreuzung nach links ab. Bei dem Zusammenprall stürzte die Frau und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Wenige Stunden später erlag sie in einer Klinik ihren Verletzungen.