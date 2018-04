Landtag

Landtag: Diskussion über Obergrenze für Flächenverbrauch

19.04.2018, 00:39 Uhr | dpa

Vor dem bayerischen Landtag hängt ein großes Plakat mit Kritik am zunehmenden Flächenverbrauch. Foto: Peter Kneffel/Archiv (Quelle: dpa)

Gut eine Woche nach dem formellen Verweis des Volksbegehrens gegen Flächenverbrauch an die Justiz kommen im bayerischen Landtag Experten und Interessengruppen zu Wort. Bei der Anhörung dreht sich im Kern alles um die Frage, ob die von den Grünen und einem breiten Bündnis von Umweltschützern geforderte Obergrenze für die Versiegelung bislang unverbauter Flächen auf fünf Hektar pro Tag sinnvoll ist. Die regierende CSU lehnt dies bislang ab und setzt stattdessen auf ein Bündel freiwilliger Maßnahmen der Kommunen. Derzeit beträgt der Flächenverbrauch in Bayern rund 13 Hektar am Tag.