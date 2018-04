Verkehr

Verkehrsminister beraten über Diesel und Notbrems-Systeme

19.04.2018, 00:48 Uhr | dpa

Die Diesel-Debatte und saubere Luft in Städten bestimmen voraussichtlich die am heutigen Tag beginnende Verkehrsministerkonferenz in Nürnberg. Schon vorab hatte sich der Vorsitzende der Konferenz, Frank Horch, erneut gegen Fahrverbote und blaue Plaketten für relativ saubere Dieselautos ausgesprochen. Die Luft lasse sich eher mit "individuellen Maßnahmen" der Kommunen verbessern, sagte er. Zudem diskutieren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seine Kollegen aus den Ländern darüber, ob Lastwagenfahrer verpflichtet werden sollen, Notbrems-Assistenten zu benutzen, um tödliche Unfälle zu verhindern.

Bei der Bahn geht es unter anderem darum, besser auf Extremwetterlagen zu reagieren - und in solchen Fällen die Fahrgäste schneller über Verspätungen und Zugausfälle zu informieren. Auch die Elektrifizierung von Bahnstrecken und die Höhen von Bahnsteigen stehen auf der Agenda. Bahn und Bundesverkehrsministerium wollen die meisten Bahnsteige in Deutschland auf eine Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen und damit die Barrierefreiheit verbessern. Dies würde jedoch vor allem in Flächenländern hohe Kosten verursachen.