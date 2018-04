Prozesse

Deutsch-Tunesier wieder wegen Kindesentziehung vor Gericht

19.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Seit mehr als zwei Jahren weigert sich ein Vater, seine in Tunesien lebenden kleinen Töchter zur Mutter reisen zu lassen. Heute steht der inhaftierte 40-Jährige wieder wegen Kindesentziehung vor dem Amtsgericht Hannover. Für den Prozess seien mehrere Zeugen geladen, darunter auch die Mutter der Mädchen, sagte Gerichtssprecher Jens Buck. In der Verhandlung geht es um den Zeitraum seit dem 25. März 2017. Die neun und elf Jahre alten Kinder leben bei Verwandten des Vaters in einem tunesischen Bergdorf. Ursprünglich sollten sie im Sommer 2015 trotz Trennung der Eltern die Heimat des Vaters kennenlernen. Nach Überzeugung der Mutter hatte der Mann jedoch von vornherein vor, ihr die Kinder wegzunehmen. Die Frau hat das alleinige Sorgerecht.