Abriss von AKW-Kühlturm verzögert sich erneut

19.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Der Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich ragt hinter der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in den Himmel. Foto: Thomas Frey/Archiv (Quelle: dpa)

Der Abriss des Kühlturms am stillgelegten Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich verzögert sich weiter. "Diese Woche ist schönes Wetter, letzte Woche aber hat es auch geregnet - und da können Sie nicht in 162 Meter Höhe arbeiten", sagte AKW-Sprecherin Dagmar Butz. Ein genaues Datum für den Start stehe noch nicht fest, die Vorbereitungen liefen aber längst. Heute will Projektleiter Olaf Day den geplanten Turmabriss im Detail vorstellen. Der Rückbau könnte laut Butz mehrere Monate dauern - bis Ende 2018 solle das Projekt aber auf jeden Fall beendet sein.

Eine Hebevorrichtung soll auf dem weithin sichtbaren Kühlturm nahe Koblenz mit Seilwinden eine besondere Abrissmaschine nach oben hieven. Der runde Turm am Rhein ist höher als der Kölner Dom. Die Maschine ist ein Prototyp einer Firma im Raum Erfurt. Stück für Stück soll sie die Turmmauer von oben her spiralförmig abknabbern.

Der Reaktor des Energieriesen RWE war nur 13 Monate in Betrieb. 1988 ging er nach einer Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts für immer vom Netz. Bei den Planungen war die Erdbebengefahr nicht ausreichend berücksichtigt worden. Der Abriss der Anlage läuft bereits seit 2004 und dauert voraussichtlich noch ein weiteres Jahrzehnt.