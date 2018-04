Prozesse

Angeklagter will sich zu linken Krawallen äußern

19.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Im Berufungsverfahren um gewalttätige Ausschreitungen mutmaßlicher Linksautonomer will der Angeklagte heute aussagen. Der 24-Jährige beantworte dann auch Fragen, hatte sein Anwalt vor dem Landgericht Leipzig angekündigt. Bisher stritt der Beschuldigte ab, bei den Krawallen im Januar 2015 in Leipzig mit Steinen geworfen zu haben. Allerdings hatte die Polizei genetische Spuren des 24-Jährigen an Wurfgeschossen sichergestellt.

Deswegen war das Amtsgericht in erster Instanz davon ausgegangen, dass er an den Ausschreitungen beteiligt gewesen war. Damals hatten rund 600 Menschen in Leipzig randaliert, Steine auf Polizeiwagen geworfen und Fensterscheiben von Gerichtsgebäuden eingeschlagen.