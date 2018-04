Kirche

Evangelisches Kirchenparlament will Beschlüsse vorlegen

19.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Das evangelische Kirchenparlament in Bayern beendet heute seine Frühjahrstagung im mittelfränkischen Schwabach und will seine Beschlüsse vorlegen. Die Landessynode beriet seit Montag unter anderem über die öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und über Pfarrerpensionen. Schwerpunktthema war die missionarische Kirche. Die Synode endet mit dem Segen von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Zuvor will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch ein Grußwort halten.

Die Landessynode ist das oberste Entscheidungsorgan der evangelischen Landeskirche und wird von den 13 000 Kirchenvorstehern in Bayern gewählt. Die Synodalen kommen zweimal im Jahr zusammen - im Frühjahr und im Herbst.