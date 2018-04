Umwelt

Nationalpark Hunsrück-Hochwald wird von UN ausgezeichnet

19.04.2018, 01:48 Uhr | dpa

Ein barrierefreier Naturerlebnisweg für gehbehinderte Menschen, Broschüren in Blindenschrift und Führungen in Gebärdensprache: Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald will auch Menschen mit Beeinträchtigungen in die Natur locken. Dafür wird der Park von der UN-Dekade Biologische Vielfalt als "Nationalpark für alle" ausgezeichnet. Die Ehrung des Sonderwettbewerbs "Soziale Natur - Natur für alle" wird heute in Thranenweier (Kreis Birkenfeld) gefeiert. Dabei soll auch ein neuer barrierefreier Steg eingeweiht werden.

Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade für biologische Vielfalt erklärt. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist der jüngste von 16 bundesweit und grenzüberschreitend: Er erstreckt sich zu rund 90 Prozent in Rheinland-Pfalz, etwa 10 Prozent der insgesamt rund 10 000 Hektar liegen im Saarland. Er war 2015 eröffnet worden.