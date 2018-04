Medien

Festivalchefin Jones stellt "Goldenen Spatz"-Programm vor

19.04.2018, 01:59 Uhr | dpa

Das Programm des 26. Kinder-Medien-Festivals "Goldener Spatz" stellt Chefin Nicola Jones heute in Gera vor. Für die Veranstaltung vom 10. bis zum 16. Juni sind 196 Filme und Fernsehbeiträge eingereicht worden. Der "Goldene Spatz" hat sich seit seinem Start 1979 von einem Film- zu einem Medien-Festival gewandelt, das auch das Internet und Online-Spiele in den Blick nimmt. Zu der Veranstaltung gehört auch ein umfangreiches medienpädagogische Rahmenprogramm. Die Wiege des Festivals steht in Gera, als zusätzlicher Austragungsort kam 2003 Erfurt hinzu.