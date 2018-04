Agrar

3 190 153 Hektoliter Weißwein 2017 erzeugt

19.04.2018, 06:28 Uhr | dpa

3 190 153 Hektoliter Weißwein sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz erzeugt worden. Wie aus einem Bericht des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervorgeht, wurde im selben Jahr nur rund halb so viel Rotwein produziert, nämlich 1 696 361 Hektoliter. Mit 1 367 974 Hektolitern belegte die Region Rheinhessen den ersten Platz in der Weißweinproduktion, gefolgt von der Pfalz (935 958 Hektoliter) und der Mosel (728 476 Hektoliter).