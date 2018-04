Prozesse

Diebstahl und Hehlerei: Prozess gegen elf Angeklagte beginnt

19.04.2018, 06:49 Uhr | dpa

Vor dem Schöffengericht in Norderstedt startet heute der Prozess gegen elf Angeklagte, die sich wegen Diebstahls und Hehlerei verantworten müssen. Laut Staatsanwaltschaft informierte einer der Angeklagten, der in einem Logistikunternehmen in Norderstedt arbeitete, vier Männer über größere Lieferungen wertvoller Ware. Zusammen sollen die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 26 und 44 Jahren daraufhin zwischen Oktober 2014 und Januar 2015 Uhren und Tablets im Gesamtwert von fast einer halbe Million Euro aus der Firma gestohlen haben. Die sechs weiteren Angeklagten sollen das Diebesgut anschließend weiterverkauft haben.