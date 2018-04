Forschung

E-Autos, E-Bikes, E-Drohnen: Fahrzeugschau zeigt Ist-Zustand

19.04.2018, 06:58 Uhr | dpa

Vor acht Jahren ist das fränkische Bad Neustadt Bayerns erste Modellstadt für Elektromobilität geworden. Seitdem hat sich in Sachen elektrischer Antrieb sowohl in der Region als auch bei den Autokonzernen und -zulieferern viel getan. "Damals war das Elektroauto bestenfalls ein halb fertiges Produkt. Mittlerweile haben sich die Reichweiten mehr als verdreifacht und die Ladezeiten deutlich verkürzt", sagte Jörg Geier, Projektleiter der Fahrzeugschau Elektromobilität in Bad Neustadt. Die Autos hätten ihr "Exotenimage" mittlerweile verloren.

Das Interesse der Bevölkerung an den Autos und Fahrrädern sei gestiegen. Das mache sich auch bei der jährlichen Fahrzeugschau der Elektromobilität in Bad Neustadt bemerkbar. Dort werden am Samstag und Sonntag mehr als 100 Autos mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb sowie E-Bikes und Drohnen vorgestellt. Die Besucher können die Fahrzeuge testen und erfahren den neuesten Stand der Technik. Im vergangenen Jahr waren den Angaben zufolge rund 30 000 Besucher zu der zweitägigen Veranstaltung gekommen.