Parteien

Tödliche Messerattacke: CDU will Antworten im Innenausschuss

19.04.2018, 07:09 Uhr | dpa

Die genauen Hintergründe der tödlichen Messerattacke auf eine Mutter und ihre kleine Tochter am Hamburger Jungfernstieg müssen laut CDU im Innenausschuss der Bürgerschaft sachlich aufgearbeitet werden. "Ich erwartete, dass sowohl der Innensenator als auch die Sozialsenatorin vor Ort sind und den Fragen der Abgeordneten entsprechend nachkommen", sagte CDU-Fraktionschef André Trepoll der Deutschen Presse-Agentur. Die Christdemokraten haben den Antrag gestellt, dass sich der Ausschuss am 15. Mai mit dem Verbrechen befasst. "Diese grausame Tat hat die ganze Stadt zutiefst schockiert und erschüttert." Es fehlten noch viele Antworten. Am 12. April waren an einem S-Bahnsteig mitten in der Innenstadt eine 34-Jährige und ihr Kind mit einem Messer getötet worden. Der Ex-Freund der Mutter und Vater des Mädchens wurde festgenommen.