Kriminalität

Vater sticht auf Tochter ein: Haftbefehl erlassen

19.04.2018, 07:59 Uhr | dpa

Im Fall des Messerangriffs eines Vaters auf seine Tochter ist Haftbefehl gegen den 75 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen worden. Dem Vater wird versuchter Mord vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde am Mittwoch vernommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Die Tat ereignete sich am Dienstag in einem Berliner Einkaufszentrum in Gropiusstadt. Der 75-Jährige attackierte nach Angaben der Polizei seine 47-jährige Tochter und stach auf sie ein. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde im Krankenhaus sofort operiert. Beide haben die türkische Staatsangehörigkeit.