Kriminalität

Überfall auf Tankstelle: Mann bedroht Angestellte mit Waffe

19.04.2018, 08:09 Uhr | dpa

Ein Mann hat eine Tankstelle in Berlin-Reinickendorf überfallen. Eine 52 Jahre alte Angestellte wurde bei dem Raubüberfall am frühen Mittwochabend in der Roedernallee mit einer Schusswaffe bedroht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Räuber soll die Frau aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Sie ging nach Angaben der Polizei der Forderung nach, der Unbekannte nahm sich das Geld und flüchtete. Die Frau blieb unverletzt.