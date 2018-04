Kriminalität

Einbruch mit Radlader: Polizei sucht zweiten Täter

19.04.2018, 08:38 Uhr | dpa

Nach einem Einbruch mit einem Radlader in einem Juwelierladen in Mainz sucht die Polizei weiter nach einem der beiden Täter. Die Identität des Mannes sei geklärt, man habe ihn in seiner Wohnung aber nicht angetroffen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Man überprüfe nun seine weiteren Anlaufstellen.

Zwei Männer waren am Mittwochmorgen mit dem gestohlenen Radlader in einen Juwelierladen in der Mainzer Fußgängerzone gefahren. Sie stahlen Schmuck aus dem Fenster des Ladens. Einen 25-jährigen Mann aus Alzey hatte die Polizei noch am Mittwoch bei einer Kontrolle aufhalten können. Der Mann kam zunächst wieder auf freien Fuß.