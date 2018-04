Verkehr

Polizei zieht Bilanz zum Hamburger "Speedmarathon"

19.04.2018, 09:38 Uhr | dpa

Beim "Speedmarathon" hat die Hamburger Polizei am Mittwoch 2288 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. "Spitzenreiter" sei ein 37-Jähriger gewesen, der auf einem Autobahnzubringer statt der erlaubten 40 Kilometer pro Stunde mit 124 Sachen unterwegs gewesen sei, sagte eine Polizeisprecherin. Nach Angaben der Polizei waren andere Verkehrsteilnehmer etwa ohne Führerschein, Kindersitze oder mit Handy am Steuer unterwegs. Insgesamt seien etwa 130 Einsatzkräfte an den Kontrollen beteiligt gewesen. Hintergrund für den eintägigen "Speedmarathon" ist eine Aktionswoche des europäischen Polizei-Netzwerks Tispol. Die Organisation will die Zahl der Unfallopfer verringern.