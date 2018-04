Volleyball

Müller-Angstenberger bleibt Rottenburger Volleyball-Trainer

19.04.2018, 10:28 Uhr | dpa

Hans Peter Müller-Angstenberger bleibt Trainer des Volleyball-Bundesligisten TV Rottenburg. Trotz der schlechtesten Saison seit Jahren mit nur einem Sieg und dem vorletzten Tabellenplatz entschied sich der 45-Jährige, bei den Schwaben in seine 17. Spielzeit zu gehen. "Vereinsspitze, Beirat und ich haben geschlossen Hans unser Vertrauen ausgesprochen" sagte TVR-Manager Philipp Vollmer am Donnerstag. "Wenn es einer schafft, neuen Schwung reinzubringen, Dinge zu verändern und aus Fehlern zu lernen, dann ist es er."

Müller-Angstenberger entschied sich erst nach einer Bedenkzeit, seinen Vertrag in Rottenburg zu verlängern. "Ich bin überzeugt davon, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, ganz neu anzufangen und Dinge neu aufzurollen", erklärte der Coach. "Ich mache weiter, weil ich die volle Motivation verspüre, die notwendig ist, um mit frischem Wind das Projekt voranzutreiben." In den kommenden Wochen will der Verein den Kader für die nächste Saison zusammenstellen.