Verkehr

"Blitzmarathon": Knapp 7000 Temposünder geschnappt

19.04.2018, 11:29 Uhr | dpa

Beim so genannten Blitzmarathon hat die Brandenburger Polizei 6991 Temposünder geschnappt. Dies seien etwa so viele wie im Vorjahr (7015), teilte das Polizeipräsidium am Donnerstag zu der Raser-Kontrolle am Vortag mit. Landesweit hatte die Polizei an mehr als 130 Kontrollstellen die Geschwindigkeit der Autofahrer überwacht. Ein trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der in der Baustelle der Autobahn A10 am Autobahndreieck Nuthetal mit 157 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer geblitzt wurde. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatte die Polizei die Standorte der Blitzer nicht vorab bekannt gegeben.