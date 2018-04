Unfälle

Unglück beim Maibaumaufstellen: Fahrlässige Tötung?

19.04.2018, 11:29 Uhr | dpa

Nach dem tragischen Tod eines Jugendlichen beim Aufstellen eines Maibaumes im Kreis Ahrweiler ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen einen 24-Jährigen. Er stehe unter dem Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung, teilte Oberstaatsanwalt Rolf Wissen am Donnerstag mit. Der Mann habe den Traktor zum Aufrichten des Baumes gefahren. Einer Atem-Alkoholkontrolle zufolge sei er nicht angetrunken gewesen. Er wolle sich einen Rechtsanwalt suchen. Zuvor hatte die "Rhein-Zeitung" über den Verdacht berichtet.

Laut Polizei hatte ein 15-jähriger Junge bei einem Fest am vergangenen Sonntag in Grafschaft-Nierendorf die betonierte Grube, in der der traditionelle Maibaum befestigt werden sollte, gereinigt. Der Stamm sollte angehoben werden, rutschte ungeplant in das Loch und verletzte den Jugendlichen so schwer, dass dieser kurz darauf starb.

Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Wissen werden die Ermittlungen noch eine geraume Zeit dauern. Es seien viele Zeugen zu vernehmen. Ein Gutachten werde erst in sechs Wochen erwartet. Details der bisherigen Ermittlungen nannte Wissen nicht.