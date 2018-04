Extremismus

SPD-Ministerinnen unterstützen Ostritzer Friedensfest

19.04.2018, 11:29 Uhr | dpa

Die SPD-Ministerinnen im sächsischen Kabinett unterstützen das Friedensfest im Zuge des Neonazi-Festivals "Schild & Schwert" am Wochenende in Ostritz (Landkreis Görlitz). Es gelte, die Gebote der Menschlichkeit und Demokratie zu verteidigen, sagte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange am Donnerstag in Dresden. Integrationsministerin Petra Köpping lobte die Organisatoren, die ihren Ort und die öffentliche Meinung nicht denen überließen, die andere Menschen ausgrenzen wollten. "Sie setzen ganz klar ein Zeichen des bürgerlichen Engagements und erheben ihre Stimme gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Extremismus."

Stange verwies auf das Grundgesetz, das aus den ethischen und moralischen Trümmern der Nazi-Herrschaft entstanden sei und die Würde des Menschen zur obersten Priorität mache. "Das kollektive Gedächtnis in unserem Land ist nicht so kurz, dass wir Deutschen nicht mehr wüssten, was organisierte Engstirnigkeit, blinde Ausgrenzung und die verordnete Ablehnung alles Fremden nach sich zieht", sagte sie. "Wir werden unsere Identität und unser Selbstverständnis nicht für Fremdenfeindlichkeit und populistische Parolen aufgeben."

Zu dem Rechtsrock-Festival auf einem Privatgrundstück an der polnischen Grenze werden nach jüngsten Schätzungen etwa 1000 Rechtsextreme aus Deutschland und Polen erwartet. Diverse Gruppen und Initiativen kündigten bereits mehrere Gegendemonstrationen an.