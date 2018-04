Schifffahrt

Moderne Technik macht Friesenbrücke deutlich teurer

19.04.2018, 11:38 Uhr | dpa

Der Neubau der Friesenbrücke über die Ems wird deutlich teurer als bislang veranschlagt. Kalkuliert werde mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag nach Vorlage der Vorentwurfsplanung am Vortag mit. Bislang war für den Neubau der vor zweieinhalb Jahren von einem Frachtschiff gerammten Brücke von 50 Millionen Euro Kosten ausgegangen worden. Die Mehrkosten entstehen unter anderem dadurch, dass die neue Brücke als Dreh- statt wie bisher als Klappbrücke entsteht. Dies bietet allerdings Vorteile für den Bahn- und Schiffsverkehr. An dem Ziel, die Brücke bis 2024 in Betrieb zu nehmen, hält die Bahn fest.