Vier Verletzte bei Zellenbrand im Gefängnis Heilbronn

19.04.2018, 13:29 Uhr | dpa

Bei einem Feuer im Gefängnis Heilbronn haben vier Menschen Rauchvergiftungen erlitten. Warum es in der Nacht zu Donnerstag brannte, war laut Polizei zunächst unklar. Der Brand war in einer Zelle ausgebrochen. Zwei Insassen - 21 und 24 Jahre alt - sowie zwei Gefängnismitarbeiter atmeten giftigen Rauch ein und mussten in einer Klinik behandelt werden. Zuvor hatte der SWR über den Brand berichtet.

Nach Angaben der Ermittler hatte ein Insasse die Wachhabenden alarmiert, weil die Gefangenen der Nachbarzelle klopften und um Hilfe schrien. Als die Beamten die Zelle öffneten, lagen die zwei Gefangenen nicht ansprechbar am Boden. "An einer Stelle lagen glimmende Reste eines Stoffhaufens", hieß es. Die Beamten konnten die Glut mit Wasser löschen.