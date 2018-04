Religion

Landesbischof kritisiert Antisemitismus

19.04.2018, 13:09 Uhr | dpa

Der württembergische Landesbischof Frank Otfried July hat die Gründung Israels vor 70 Jahren gewürdigt - und Ressentiments gegen Juden kritisiert. "Antisemitismus ist eine Sünde gegen Gott und gegen Menschen, der wir uns bereits in ihren ersten Andeutungen mit Abscheu entgegenstellen", sagte July am Donnerstag laut Mitteilung. Mitglieder der Evangelischen Landeskirche sähen mit Blick auf die politische Situation des Staates "viele ungelöste Konflikte im Zusammenleben der Menschen dort und beteten für Frieden und Versöhnung".

Es habe lange gedauert, "bis die Kirchen ihre Verstrickung in den Antisemitismus und in die Schoah erkannten und zur Umkehr aufriefen". Heute sei das Land für viele Christen zu einem Ort der Begegnung mit Juden und des Lernens vom Judentum geworden.

Nach dem Angriff auf einen Israeli und seinen deutschen Freund am Dienstag in Berlin, aber etwa auch wegen der Diskussion um die umstrittene Verleihung des Echo-Preises an die Rapper Kollegah und Farid Bang, wird das Thema Antisemitismus aktuell stark diskutiert.